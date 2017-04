Vereador Francisco acredita no bom senso entre taxistas, mototaxistas e Uber

A audiência pública realizada ontem no plenário Oliva Enciso da Câmara Municipal de Campo Grande, abriu espaço para manifestação de taxistas e mototaxistas insatisfeitos que estão com a concorrência do aplicativo Uber. Eles alegam que estão perdendo a clientela por conta da nova concorrência.

“Aqui é o lugar para se chegar a bom termo, não deixando de levar em consideração que do outro lado está o cidadão (ã) que precisa ser ouvido”, comentou o vereador veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho, do PSB, confiante no bom senso entre as partes envolvidas.

A Câmara está acompanhando e participando das discussões desde a edição do Decreto 13.099/16. O vereador Francisco diz que o Legislativo está preocupado e que por isso mesmo tem concedido espaços para que as categorias que atuam no transporte de passageiros apresentem sugestões.

O Vereador do PSB concorda com o proponente da audiência, Valdir Gomes, de que é preciso levar ao prefeito Marcos Trad a preocupação de taxistas e mototaxistas por conta da perda considerável da receita. “A Casa está agindo da maneira mais imparcial possível para que a solução seja boa para as partes”, assegurou Francisco.

