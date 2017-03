Vereador encaminha pacote de reivindicaÃ§Ãµes ao Prefeito

Diariamente o vereador veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho, do PSD, tem sido procurado por moradores de diversas regiões da cidade em busca de apoio para por fim aos buracos que tomaram conta do asfalto nos bairros, vilas e conjuntos habitacionais. “São pertinentes as reivindicações e eu procuro transformá-las em indicações ao prefeito Marquinhos Trad”, destaca o vereador Francisco, que tem acompanhado as ações da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos – SISEP.

Durante a sessão ordinária realizada na quinta-feira, dia 9, o Parlamentar solicitou a inclusão das ruas Sargento Hercules, Pedro Balduíno da Silva e Hugo Borges Soares, no Conjunto Coophasul, à operação tapa buracos que está sendo executada pela Sisep.

Pedido semelhante foi solicitado para Rua Beirute, começando pela Rua Poxoréo até a Rua Yokoama, no Bairro Vila Palmira, além do Bairro Rouxinóis, na Rua Carlos Gardel, no cruzamento próximo à Rua Filomena Segundo Nascimento e Rua Querubina Garcia Nogueira.

A operação tapa-buraco na Rua Joaquim Dorneles, entre a Rua Vicente Solari e Argemiro Fialho, Bairro Amambai, também foi inserida no pacote de reivindicações que o vereador Francisco encaminhou ao gabinete do prefeito, com cópia para o secretário Rudi Fiorese.

“Sei que a Prefeitura está trabalhando na recuperação das ruas que estavam abandonadas. Nossa contribuição tem sido no sentido identificar e mostrar ao administrador campo-grandense os locais que necessitam de cuidados especiais” justificou o parlamentar.

Bueiros

Nas duas últimas indicações, o vereador Francisco sugere a realização de um estudo de viabilidade para implantação de bueiro na Rua Beirute, próximo aos números 595 e 613, no Bairro Vila Palmira, bem como bueiro e esgoto em frente ao condomínio residencial Village do Parati, situado na Rua da Divisão, nº 975 e na Rua Penalva , no Bairro Jardim Parati.

O Vereador do PSB diz que as indicações à Sisep têm por finalidade atender as reivindicações dos moradores em caráter de urgência, explicando que a chuva causa, por de drenagem, enchente e inundação, causando um transtorno enorme e prejuízo considerável para os moradores.

