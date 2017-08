Vereador Dr. Sami leva gabinete itinerante ao Jardim Aeroporto no próximo sábado

No próximo sábado (5) o gabinete itinerante do vereador Dr. Wilson Sami (PMDB) realiza uma grande ação social no Jardim Aeroporto, onde os moradores poderão apresentar as principais necessidades da região, sugerir melhorias e ainda contar com uma série de serviços sociais gratuitos.

Orientações e palestras sobre saúde, saúde da família, segurança pública e assuntos jurídicos completam a programação de atividades que acontecem das 8h ao meio-dia, no Centro Comunitário do bairro.

“Nosso trabalho itinerante é desenvolvido desde o início do mandato e percebemos a necessidade de ampliar as ações, levando orientação e claro, ouvindo a população. Nosso trabalho é realizado com a ajuda dos campo-grandenses, que nos trazem aquilo que a cidade e que cada bairro realmente precisa”, destaca o vereador.

Toda população da região está convidada, pois, é a grande oportunidade de ter sua reivindicação ouvida.

“Convidamos a todos os moradores da região a passar a manhã do próximo sábado com nossa equipe. Queremos saber o que há de mais urgente nos principais pontos do bem-estar da população. Questões relacionadas à saúde, segurança, educação e lazer serão muito bem-vidas para juntos, promover melhorias para nossa cidade”, avalia Dr. Sami.

Serviço:

Gabinete Itinerante vereador Dr, Wilson Sami

Data: 5 de agosto, sábado, das 8h ao meio-dia

Local: Centro Comunitário do Jardim Aeroporto, rua Heitor Vieira de Andrade, nº 1000 – Jardim Aeroporto

