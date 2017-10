Vereador defende necessidade de criar incentivos para desenvolver incubadoras do Município

Durante sessão ordinária desta terça-feira (3), o vereador Otávio Trad (PTB) usou a Tribuna para fazer um pronunciamento acerca da importância da implantação de ações de fomento à inovação no município de Campo Grande.

Otávio coordenou grupo de trabalho, formado há cinco meses, responsável pela elaboração da Lei Municipal de Inovação apresentada ao prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, no dia 12 de setembro deste ano. Na ocasião, o prefeito se posicionou de forma positiva à lei, que em breve deve ser enviada à Câmara para apreciação do Legislativo Municipal.

Para o vereador, além da criação de uma lei municipal que instale um sistema de inovação e crie mecanismos de parceria entre poder público, privado e entidades de ensino e pesquisa e terceiro setor, é preciso criar, na esfera legislativa, uma comissão especial para tratar do tema. “A Câmara precisa ter uma comissão para acompanhar as ações na área de inovação e tecnologia, para que possamos ter nesta Casa de Leis uma equipe técnica e preparada para apreciar proposições na área.”

Incubadoras Municipais

Outro assunto apresentado pelo vereador, em seu pronunciamento, foi a condição atual das incubadoras de Campo Grande. Na última sexta-feira (29), Otávio visitou duas incubadoras da cidade, a do bairro Santa Emília e do bairro Mário Covas. A situação encontrada foi considerada preocupante pelo parlamentar. “Na incubadora do Santa Emília, das dez salas apenas uma está sendo usada.” Essa realidade se repete nas demais incubadoras do município e uma das razões para estagnação é a falta de manutenção nos equipamentos nos últimos assim como falta de estrutura.

Pensando em uma maneira de solucionar o problema, Otávio Trad anunciou, durante seu pronunciamento, que vai apresentar nos próximos dias projeto de lei referente à concessão de incentivo fiscal a empresas que investirem recursos nas incubadoras assim como a empresas incubadas. “Acredito que esses três pilares de atuação: lei municipal de inovação, comissão específica de inovação na Câmara Municipal e lei de incentivo poderemos transformar a realidade de Campo Grande e colaborar com desenvolvimento econômico da cidade”.

