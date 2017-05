Vereador defende implantação da disciplina “Educação no Trânsito” nas escolas da Reme

Em alusão ao lançamento da Campanha “Maio Amarelo”, o Vereador Delegado Wellington sugere que seja incluída na grade escolar das Escolas Municipais e Ceinf’s da Capital a disciplina “Educação no Trânsito”, como tema transversal, conforme Lei nº 5.803/17 sancionada pelo Poder Executivo.

“Gostaria de ressaltar a grande relevância deste tema como papel transformador da sociedade. Educação no Trânsito dentro das escolas ajudará, sem dúvida, no desenvolvimento dos valores essenciais à vida, servindo como um canal de informações e formação para as nossas crianças e adolescentes. Acredito que Projeto dessa natureza, implantado nas escolas, sirva inclusive de base para estudos e diagnósticos que auxiliem na mobilidade urbana e segurança do trânsito”, enfatiza o parlamentar.

O Vereador destacou ainda que a proposta do “Maio Amarelo” deve permanecer durante todo o ano, como um alerta e de forma preventiva para evitar mais vitimas oriundas de imprudência e desrespeito às Leis de Trânsito. “Hoje as estatísticas são alarmantes. Há mais vitimas no trânsito do que em assaltos e outros tipos de violência, por exemplo”, pondera.

Segundo o Vereador, esta Lei em prática tornará o conhecimento mais inteligível sobre direitos e deveres no trânsito, enfatizando a boa educação aos estudantes com intuito de diminuir acidentes de trânsito, estimular aos responsáveis das escolas a manter palestras, promover visita dos alunos aos Centros de Educação no Trânsito e a realizarem eventos culturais, durante todo o ano, de maneira preventiva.

Veja Também

Comentários