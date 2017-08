Vereador defende emissão obrigatória de faturas de água e energia em braile

Oportunidade, igualdade e inserção no mercado de trabalho. Direito garantido a todos os cidadãos, mas que precisa ser conquistado com muito esforço por quem tem limitações, como a deficiência visual.

O presidente do ISMAC (Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas) Marcio Ramos, fez uso da tribuna na Câmara esta semana para destacar as dificuldades dos cegos, em especial para conquistar uma colocação no mercado de trabalho e a importância do apoio da Casa de Leis nesta questão.

”Precisamos do apoio das empresas e desta Casa para que sejamos inseridos no mercado. Todas as pessoas que passam pelo Ismac são capacitadas, formadas, aptas a uma vaga para atuar nas mais diversas áreas e mesmo com cotas, precisamos lutar diariamente por nossos direitos, não apenas para uma colocação, mas lutamos por nossos direitos em tantas outras frentes, é uma luta constante”, relatou o presidente da entidade.

Com o objetivo de garantir que haja garantia dos direitos dos portadores de deficiência visual, o vereador Dr. Wilson Sami defendeu que, além do apoio à inserção no mercado de trabalho, já garantido por cotas, as faturas de serviços básicos, como água e energia elétrica devem ser emitidas em braile, garantindo assim que os deficientes visuais acompanhem consumo e valores como os demais cidadãos.

“É um direito garantido a todos e por isso vou elaborar um Projeto de Lei para que todas as faturas de serviços essenciais sejam também emitidas em braile. O cidadão tem direito de acompanhar e se necessário questionar seu consumo e valor. Parece simples, mas é algo que pode fazer toda diferença e é direito de todos”, afirmou Dr. Sami.

As faturas do serviço de água e esgoto, da concessionária Águas Guariroba, segundo o Ismac podem ser emitidas em braile apenas pessoas cadastradas no instituto. Não há nenhum tipo de serviço semelhante por parte da Energisa.

Sobre o ISMAC – Existente há 60 anos em Campo Grande, o instituto atua na saúde, educação e assistência social, contribuindo para o processo de habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência visual, com serviços especializados e gratuitos.

