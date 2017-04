Vereador cobra reforço da segurança em cemitérios públicos da Capital

Na sessão ordinária dessa terça-feira (11), o vereador Otávio Trad (PTB) apresentou mais uma indicação relacionada aos cemitérios públicos de Campo Grande.

De acordo com o vereador, os cemitérios Santo Antônio, Santo Amaro e São Sebastião se tornaram alvos de vandalismo. “Muitas famílias têm me procurado pedindo socorro, pois sepulturas estão sendo depredadas e objetos estão sendo furtados. Isso não pode acontecer, temos que preservar a memória dessas famílias.”

Por isso, Otávio juntamente com vereador Delegado Wellington (PSDB), presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Casa de Leis, encaminhou à Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social indicação solicitando reforço da presença da Guarda Municipal nos três cemitérios, principalmente, no período noturno quando há maior incidência de ações de vandalismo e furtos, conforme relato dos familiares.

Indicação Atendida

Após envio de indicação, do vereador Otávio Trad, solicitando a limpeza dos cemitérios, a Prefeitura Municipal de Campo Grande anunciou, no início desta semana, parceria entre Fundação Social do Trabalho (FUNSAT) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMADUR) para limpeza do Santo Amaro, Santo Antonio e São Sebastião, que agora será realizada pelos funcionários contratados via Programa da inclusão Profissional (PROINC).

