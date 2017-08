Vereador cobra definição dos limites territoriais entre Rochedinho e Jaraguari

Depois de protocolar requerimento para que o Prefeito Marquinhos Trad dê celeridade ao processo de definição dos limites territoriais entre o município de Jaraguari e o distrito de Rochedinho, o vereador Ademir Santana reforçou a solicitação durante sessão na Câmara Municipal. O parlamentar destacou que a situação, que já se arrasta há muitos anos, traz transtornos para os moradores.

“A indefinição prejudica muito os moradores do distrito. A impossibilidade de se regularizar imóveis, por exemplo, é desgastante para as pessoas e ainda deixa o município sem condições de arrecadação. Além disso, Rochedinho tem dificuldades de desenvolvimento, justamente porque não tem identidade própria”, salientou o parlamentar ao fazer uso da palavra durante a sessão.

Por outro lado, quem mora no distrito reclama que está cada vez mais difícil viver na região, justamente porque as oportunidades estão ficando muito escassas. O comerciante José Adenílson dos Santos é um dos que vê com tristeza a situação.

“Ninguém quer investir na região. Não temos documentação das áreas, nem IPTU temos condições de pagar. Nada valoriza por aqui, é quase que uma terra sem dono. Os nossos jovens, só para dar um exemplo, se veem obrigados a procurar oportunidades em outras praças, porque quando deixam a escola não encontram nada que possa inserí-los no mercado de trabalho. É muito triste o que ocorre em Rochedinho. A definição dos limites territoriais já passou muito da hora de acontecer”, lamentou José Adenilson.

Na mesma esteira das oportunidades, o vereador Ademir Santana afirmou ainda que Campo Grande não pode continuar de olhos fechados para uma situação que perdura há décadas e traz prejuízos incalculáveis aos cofres públicos, sobretudo pela ausência de arrecadação. O parlamentar finalizou seu pronunciamento destacando que acredita que essa gestão municipal irá procurar os meios para que o problema seja definitivamente resolvido.

Sobre isso, ele foi categórico: “Campo Grande vive um momento de gestão diferenciada. O prefeito Marquinhos Trad já demonstrou que compreende as urgências. Eu não tenho dúvida de que as portas estão todas abertas para que seja dada a solução definitiva que todos os moradores tanto esperam”.

