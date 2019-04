Vereador Carlão fala da importância do reconhecimento ao trabalho dos jornalistas

Medalha Legislativa recebe o nome da jornalista “Priscilla Sampaio” - Ilustração

O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) é autor da Lei e da Resolução que instituíram as comemorações alusivas ao Dia Municipal dos Jornalistas, comemorado no último domingo (7) e que terá solenidade na Câmara dia 10 de abril, a partir das 19h. Carlão também é autor da medalha que recebe o nome da jovem jornalista “Priscilla Sampaio”, falecida em 2015. Para ele, reconhecer o trabalho dos jornalistas é fortalecer a democracia, principalmente em uma época em que as fake news assolam o país.

“Minha intenção em propor a Lei e resoluções, instituindo a data e a medalha, foi reconhecer o papel destes profissionais que recolhem, apuram, selecionam, redigem, difundem idéias e as registram através de imagens e de sons. Eles trabalham diariamente com a responsabilidade de entregar a notícia da forma mais isenta possível. Para que o público, diante das informações dos fatos, formem sua opinião. Essa ética profissional é fundamental para que a informação seja sempre difundida com qualidade, priorizando sempre todos os lados envolvidos”, ponderou.

Os vereadores homenagearão cada um dois profissionais, Carlão entregará a honraria aos jornalistas Osvaldo Nobrega dos Santos, Renata Kelly Volpe e em nome da Câmaa indicou Kelson Rodrigues dos Santos Carvalho.

Medalha - A Medalha Legislativa recebe o nome da jornalista “Priscilla Sampaio”, que faleceu no dia 30 de setembro de 2015. Priscilla tinha destaque em várias áreas, dedicava-se à música, igreja e família. Fazia parte da Emissora TV Morena há sete anos, onde foi produtora, repórter e apresentadora. Como chefe de reportagem cuidava das pautas, preparando com os produtores os assuntos que os repórteres iriam gravar nas ruas. Antes de seu falecimento aos 32 anos, ela apresentava o MS Rural e a previsão do tempo no MSTV 2ª Edição.