Vereador agradece prefeito por abraçar projeto de mão de obra carcerária em reformas da Capital

Um projeto de ressocialização de presidiários que pode economizar milhões para os cofres públicos deve ser implantado, em breve, em Campo Grande. O vereador André Salineiro usou a tribuna da Câmara Municipal para agradecer ao prefeito Marcos Trad por conversar sobre o assunto e se mostrar favorável à implantação do projeto para que presidiários trabalhem em reformas de prédios públicos, como escolas e creches.

“No início do mandato, comecei a elaborar esse projeto, mas por entender que é uma competência da Prefeitura e seria um projeto apenas autorizativo, levei a ideia até o prefeito e aí conversamos com pessoas da área, em especial o juiz Albino Coimbra Neto. Quero agradecer publicamente por o prefeito ter aceitado conversar conosco e abraçar a ideia”, disse Salineiro, durante sessão, nesta quinta-feira, dia 4.

O projeto “Pintando e Revitalizando a Educação com Liberdade” permite que presos do regime semiaberto trabalhem em reformas de prédios públicos e também sejam contratados em empresas. No Estado, já foram reformadas algumas escolas e a mão de obra gerou economia de milhões de reais. O mais interessante é que alem de economizar e agilizar as obras, o projeto faz com que muitos presos fiquem empregados no setor privado após o fim da pena. “Não há problemas, pois há todo um acompanhamento dos trabalhos pelo presídio, o Conselho da Comunidade e a Justiça”, destacou Salineiro.

Com a aprovação do prefeito depois de reuniões com o vereador, o juiz e representantes do Sistema Prisional Semiaberto e Conselho da Comunidade de Campo Grande, a expectativa é que seja implantado em breve o programa, semelhante ao executado no âmbito estadual. “Quero salientar, acima de tudo, a boa vontade que o prefeito Marcos Trad teve em abraçar esta parceria, que irá trazer um benefício enorme nas áreas social e econômica”.

