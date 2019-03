Verão de 2019 em SP foi um dos mais quentes da história

O verão deste ano foi classificado como entre os mais quentes no Estado de São Paulo, segundo informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), empatado com o ano de 1999. Somente os verões recentes de 2014, 2015 e de 1998 foram mais quentes que o deste ano.

A média das temperaturas máximas de 2019 foi de 30,0°C, bem acima da média que é de 28,2°C. A maior temperatura na capital paulista foi de 35,9°C, registrada em 2 de fevereiro.

As temperaturas mínimas também ficaram acima da média, registraram 20,0°C, perante um valor histórico de 19,0°C, assim ficando em dentre os verões mais quentes relativos às temperaturas mínimas, empatado com os anos de 2003 e 2010. A menor temperatura na capital paulista foi de 16,5°C, registrada no dia 26 de janeiro.