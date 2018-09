Ventos fortes destelham casas e causam estragos em municípios do Sul do Estado

Em Naviraí uma escola municipal foi destelhada e as aulas foram suspensas nesta terça-feira.

Campo Grande (MS) – A região Sul de Mato Grosso do Sul registrou ventos fortes e chuva moderada na tarde dessa segunda-feira (24.9), conforme o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS).

Em Naviraí, o vento destelhou parte das salas de aula da EM Professor Diomedes Valentim Cerri, assustando alunos e professores. Hoje (25.9), mais de 250 estudantes tiveram que ficar em casa, já que as aulas foram suspensas.

Ventos fortes também atingiram os municípios de Caarapó, Iguatemi, Itaquiraí, Juti, Sete Quedas, Fátima do Sul e Laguna Carapã.

Em Caarapó choveu mais de 12 milímetros ontem e a temperatura caiu quase 14°C em um período de quatro horas. Entre 11 horas e meio dia, os termômetros marcavam 36,4°C e, às 16 horas, a temperatura já era de 22,5°C. Em algumas regiões da cidade, além da chuva, caiu granizo. O vento, que alcançou a velocidade de 56 Km/h, destelhou casas e derrubou placas. Um bairro chegou a ficar sem energia elétrica.

Em Itaquiraí o vento chegou a 53 Km/h, em Iguatemi a 58 Km/h, em Laguna Carapã a 57 Km/h e em Juti a 40 Km/h. De acordo com o Cemtec, a combinação de temperatura e umidade provocou a formação de nuvens. Os ventos que atingiram a região Sul são o resultado do deslocamento dessas nuvens para outras regiões de Mato Grosso do Sul.

Previsão

A previsão do tempo para essa semana é de muita instabilidade. Na região Sul o céu deve permanecer nublado com possibilidade de chuva com trovoadas até sexta-feira (28.9). Nas demais áreas o céu deve permanecer parcialmente nublado com pancadas de chuva fraca no período da tarde.

Em Campo Grande, o sol deve a parecer nesta quarta-feira (26.9), mas pode chover à tarde. A temperatura máxima pode chegar a 33°C e a mínima de 23°C.

Luciana Brazil – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Divulgação