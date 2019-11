Ventos fortes agravam incêndios na Austrália

A Austrália emitiu hoje (12) alertas de emergência em diversas regiões, devido aos violentos incêndios que afetam o país há vários dias.

O governo confronta-se com dezenas de focos de incêndios completamente descontrolados. Os ventos fortes e as elevadas temperaturas agravam a situação.

Centenas de escolas australianas encontram-se fechadas. Shane Fitz Simmons, comissário dos bombeiros de New South Wales, disse que há muitas dificuldades, apesar do reforço do dispositivo de combate a incêndios.