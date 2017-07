Brasília - Pelo segundo dia consecutivo os brasilienses enfrentaram frio na manhã de hoje. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, ontem(13) a temperatura foi 13,8 C (Elza Fiúza/Agência Brasil) / Elza Fiúza/Agência Brasil

Brasília teve uma madrugada fria com os termômetros marcando 12,9 graus. No entanto, no início da manhã deste domingo (30), a sensação térmica foi de 5 graus por conta de ventos.

A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia. Acrescenta que a máxima deste domingo deve ser de 24 graus. Meteorologistas consideram que a onda de frio deve ceder lugar ao calor em meados de agosto.

