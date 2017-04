Ventania derruba árvores e deixa rua interditada em Campo Grande

Outdoor caiu com a força do vento. Ninguém ficou ferido / Divulgação

A ventania, durante a chuva forte que atingiu Campo Grande, na tarde deste domingo (16), derrubou árvores e deixou uma rua interditada no jardim Itália. Fios da rede elétrica foram atingidos e alguns moradores tiveram o fornecimento de energia interrompido. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrão, por volta das 12h (de MS), os ventos em Campo Grande chegaram a 58 quilômetros por hora.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a concessionária de energia foi chamada para suspender o fornecimento na região, para que os galhos fossem cortados, o serviço reestabelecido e o trânsito liberado.

No bairro Tiradentes, em uma rotatória na avenida Três Barras, o outdoor de uma empresa de publicidade foi arrancado com a força do vento. Ainda segundo os Bombeiros, não foram registradas ocorrências com pessoas feridas.

Previsão

A semana em Mato Grosso do Sul, começa com temperaturas mais baixas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima no estado deve ser de 19ºC.

A chegada de uma frente fria deve provocar instabilidades, principalmente na região noroeste. O clima mais frio deve continuar até quarta-feira (19).

