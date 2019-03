Venezuela tem dia de protestos liderados por Guaidó e Maduro

Apoiadores do líder da oposição venezuelana Juan

Guaidó e do presidente, Nicolas Maduro, realizam manifestações neste sábado na capital da Venezuela, Caracas, e em outras regiões.

Guaidó se dirigiu a uma multidão em Los Teques, uma cidade perto de Caracas, enquanto os legalistas de Maduro se reuniram para o que foi anunciado como uma manifestação "antiimperialista" na capital.

Essas manifestações de duelo se tornaram um padrão nas últimas semanas, uma vez que os grupos opostos disputam o poder em um país atingido por turbulência econômica e crise humanitária.

As manifestações ocorrem um dia depois da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho dizer que está pronta para entregar ajuda à Venezuela no próximo mês. O grupo humanitário diz que permanecerá neutro e advertiu ambos os lados no conflito venezuelano para não interferir com a distribuição de ajuda. Fonte: Associated Press