Venezuela: Relatos dão conta de grande abstenção nas eleições da Constituinte

Relatos dão conta de uma grande abstenção nas eleições para formação da Assembleia Constituinte na Venezuela, no que é considerado um protesto silencioso a iniciativa que daria ao governo poderes praticamente ilimitados. Em toda a capital Caracas neste domingo, dezenas de lugares de votação estavam vazios ou tinham algumas dúzias ou centenas de pessoas fora, ordens de grandeza menores do que a participação em eleições recentes.

Um repórter da Associated Press visitou mais de duas dúzias de lugares de votação em bairros em toda a capital, incluindo muitas fortalezas tradicionais do partido socialista no sul e oeste de Caracas. Praticamente todos os lugares de votação registravam longas filas de milhares de pessoas nas eleições das duas últimas décadas da administração socialista.

Um dos pontos de votação, um complexo desportivo e cultural conhecido como Poliedro, registrou alguns milhares de pessoas esperando cerca de duas horas para votar, muitos deles residentes em bairros dominados pela oposição, onde os lugares de votação estavam fechados. Das dezenas de outros locais visitados pela AP, dois no bairro legalista de El Valle tinham filas de aproximadamente 200 a 400 pessoas. Todos os outros tinham no máximo uma dúzia de eleitores, muitos tinham menos de meia dúzia ou estavam completamente vazios. Fonte: Associated Press.

