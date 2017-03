Venezuela quer arrecadar US$ 10 bilhões com exportações de petróleo em 2017

A Venezuela pretende arrecadar até US$ 10 bilhões com exportações de petróleo em 2017 se os preços internacionais do petróleo continuarem a subir, disse o ministro do Comércio Exterior e Investimento, Jesus Faria, no sábado, durane uma reunião de negócios no estado de Zulia. As informações são da Agência Xinhua.

Ele também elogiou os esforços do presidente Nicolas Maduro para conseguir um acordo dentro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para cortar a produção e estabilizar o mercado global de petróleo.

"Os preços do petróleo subiram e outros US$ 8 a US$ 10 bilhões de dólares serão arrecadados, graças às políticas de petróleo do presidente Maduro," disse Faria.

Ele acrescentou que a tendência de alta dos preços do petróleo ajudaria a Venezuela a realizar a recuperação econômica, mas deixou claro que as ações devem ser tomadas em outras exportações também.

"Nossos esforços estão focados nos setores produtivos da economia e nas exportações não-tradicionais," disse Faria.

O governo implementou uma nova reforma fiscal que permite aos exportadores manter 80% de sua renda gerada pelas vendas internacionais, o que é visto como um estímulo ao crescimento econômico.

A reforma foi acompanhada por uma simplificação dos procedimentos de exportação na Venezuela, que permitiria aos produtores desfrutar de "menor tempo, menor custo e maior lucro," disse Faria.

