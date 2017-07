Venezuela: procuradora expressa temor de violência com Assembleia Constituinte

A procuradora-geral da Venezuela, Luisa Ortega Díaz, expressou neste sábado o temor de que, com a Assembleia Nacional Constituinte, "se exacerbe a violência" no país, segundo reportagem da rede de televisão Globovision. Ela afirmou ainda que neste domingo se decidirá o futuro do país como República.

"Neste domingo vamos decidir se vamos continuar a existir como uma República", disse Ortega Diaz, segundo a reportagem. Ela defendeu ainda que governo e oposição voltem a dialogar. "Atores políticos do governo e da oposição devem entender que eles não podem reivindicar substituir a política pela guerra, que devemos aceitar a existência do outro", complementou.

Nesse sentido, ela pediu ao governo venezuelano para "ouvir a voz do povo" e se possível "retirar" a convocação da Assembleia Constituinte, de acordo com a Globovision. "Ainda está em tempo de fazê-lo." Segundo ela, a iniciativa coloca em jogo o futuro do país e "a existência do Estado de direito como a conhecemos desde a segunda metade do século XX, com seus acertos e erros".

