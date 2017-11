Venezuela prende dois ex-presidentes da estatal petrolífera PdVSA

Dois ex-presidentes da estatal venezuelana do setor de petróleo, a PdVSA, foram detidos por supostos atos de corrupção, anunciou nesta quinta-feira a Procuradoria Geral. Os executivos detidos foram Nelson Martínez e Eulogio Del Pino, também ex-ministros do Petróleo do país no governo do presidente Nicolás Maduro.

O procurador-geral, Tarek William Saab, afirmou em entrevista coletiva que a dupla foi detida por desvio de recursos públicos e associação para o crime, entre outros delitos.

Del Pino e Martínez foram presos na madrugada desta quinta-feira. Fonte: Associated Press.