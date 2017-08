Venezuela ordena exercícios militares após sanções dos EUA

O governo da Venezuela ordenou a realização de exercícios militares por dois dias, começando neste sábado, em resposta às sanções impostas pelos Estados Unidos ao país na sexta-feira. Segundo o presidente, Nicolas Maduro, a decisão de Washington "viola a legalidade internacional".

Além disso, a Comissão de Telecomunicações Nacional do país ordenou encerrou as operações de duas estações de rádios que faziam cobertura crítica ao governo. O governo não renovou as concessões das emissoras, segundo a presidente da Radio Chamber, Enza Carbone.

O fechamento das duas estações de rádio ocorre menos de 48 horas após a Comissão ordenar que as operadoras de TV à cabo cortassem o sinal dos canais colombianos Caracol e RCN. Fonte: Associated Press.

