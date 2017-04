Venezuela notifica formalmente intenção de deixar OEA

A Venezuela notificou formalmente nesta sexta-feira, por escrito, sua intenção de abandonar a Organização dos Estados Americanos (OEA). A embaixadora interina Carmen Velásquez entregou uma carta ao secretário-geral da entidade, Luis Almagro.

O artigo 143 da Carta da OEA estipula que qualquer Estado membro possa notificar por escrito sua intenção de se retirar. Transcorridos dois anos da notificação formal, esse Estado será desligado, após ter cumprido com suas obrigações. Atualmente, Caracas tem uma dívida de US$ 10,5 milhões com a entidade, já que há anos não paga sua cota anual de US$ 1,8 milhão.

Também nesta sexta-feira, milhares de manifestantes contrários ao presidente Nicolás Maduro realizaram um protesto que seguiu até as proximidades de uma cadeia onde cumpre pena o líder opositor Leopoldo López, em uma nova jornada de protesto após a decisão do país de deixar a OEA.

A manifestação tentava chegar à prisão militar de Ramo Verde, localizada em Los Teques, 20 quilômetros ao sul de Caracas, onde López cumpre pena de quase 14 anos por promover protestos em 2014. Veículos blindados ligeiros e agentes da Guarda Nacional bloquearam a passagem, por isso a marcha terminou 4 quilômetros antes da prisão militar.

Houve também mobilizações em todo o país rumo a centros prisionais onde estão recolhidos os considerados presos políticos do governo, cujo número é estimado em 178. Desde os protestos do último mês, foram detidas mais de mil pessoas, das quais 65 seguem presas e outras 217 estão à espera de ser apresentadas em tribunais. Fonte: Associated Press.

