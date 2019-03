Venezuela: mais de 600 são detidos por denúncias de saques no comércio

POLÍTICA Poderes têm que respeitar as decisões uns dos outros, diz Maia

ESPORTE Dortmund vence Hertha Berlin de virada e reassume liderança do Alemão

ESPORTE Cruzeiro aproveita falhas, vence fora de casa e rebaixa o Tupi no Mineiro

ESPORTE Thiem vence Raonic e faz final com Federer em Indian Wells

Enquete

Recentemente a cientista política e especialista em segurança pública Ilona Szabó foi demitida de seu cargo por posicionamentos "incompatíveis com o governo", entre eles a legalização do aborto. Você é a favor da legalização do aborto?

Sim Não Votar Resultados