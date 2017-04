Venezuela: Maduro anuncia aumento de salários e entrega de casas populares

O presidente venezuelano, Nicolas Maduro, tem promovido aumento de salários e entrega de casas gratuitas para tentar combater um movimento de protesto que exige sua saída.

Em pronunciamento na TV, Maduro disse que o salário mínimo subirá 60% a partir de 1º de maio. Os trabalhadores vão ganhar pelo menos 200 mil bolívares por mês, incluindo subsídios alimentares, ou menos de US$ 50 na taxa de câmbio do mercado negro. É o terceiro aumento salarial este ano, uma vez que a inflação de três dígitos afeta as economias dos trabalhadores.

O presidente também ressaltou que autoridades em vários estados entregaram as chaves de centenas de novos apartamentos. Cerca de 30 pessoas morreram em abril devido à violência relacionada a protestos que exigem a saída de Maduro, que, segundo críticos, violou as normas democráticas. Maduro acusou seus adversários de conspirar para derrubá-lo. Fonte: Associated Press.

