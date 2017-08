Venezuela: líder socialista diz que base militar foi atacada por "terroristas"

O líder do partido socialista da Venezuela, Diosdado Cabello, disse, neste domingo, que houve um ataque "terrorista" contra o forte Paramacay, base controlada pelas tropas venezuelanas. Segundo ele, muitas pessoas foram detidas.

Cabello disse, por Twitter, que as tropas agiram rapidamente para controlar a situação no início da manhã. O anúncio veio depois que um pequeno grupo de homens vestidos de uniforme militar, alguns armados com rifles, divulgaram um vídeo declarando-se rebeldes contra o governo de Nicolas Maduro.

Diversos confrontos entre policiais e manifestantes aconteceram nos últimos meses. Pelo menos 100 pessoas morreram, 2 mil ficaram feridos e mais de 500 foram detidos.

A nova Assembleia Constituinte da Venezuela destituiu ontem a procuradora-geral da Venezuela, Luisa Ortega. A medida sinaliza a intenção do presidente do país, Nicolas Maduro, de avançar rapidamente contra seus opositores e consolidar seu poder em meio à grave crise política do país.

