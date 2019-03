Venezuela: Guaidó visita norte do país e planeja nova onda de protestos

Multidões se reuniram na cidade venezuelana de Valência, no norte do país, para saudar o líder da oposição Juan Guaidó, que planeja percorrer o país como parte de sua campanha para derrubar o presidente Nicolás Maduro. Guaidó postou neste sábado no Twitter fotos em que é visto em uma missa na catedral e um mercado no centro industrial da cidade.

Protestos estão sendo planejados para a capital, Caracas, e outras partes da Venezuela. Guaidó, apoiado pelos EUA, tenta aumentar a pressão sobre Maduro, que diz ser o alvo de um golpe dirigido por Washington. Fonte: Associated Press.