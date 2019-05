Venezuela: Guaidó orienta enviado a abrir conversas com militares dos EUA

O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, instruiu seu enviado político em Washington a abrir imediatamente conversas com os militares dos Estados Unidos.

Guaidó disse ontem que pediu ao seu embaixador Carlos Vecchio para abrir "comunicações diretas" para uma possível coordenação. Apoiado pelos EUA, ele lidera uma campanha para derrubar o presidente Nicolás Maduro.

Nos últimos dias, as forças de segurança venezuelanas prenderam o vice-presidente da Assembleia Nacional, Edgar Zambrano, o segundo líder do órgão. Outros legisladores também se refugiaram em embaixadas estrangeiras, em meio a novos temores de uma repressão após uma rebelião militar malsucedida.

Guaidó diz que está mantendo "todas as opções abertas" para remover Maduro, repetindo a expressão usada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e seus principais assessores.

No início da última semana, o almirante Craig Faller, da Marinha dos EUA, disse que se encontrará com Guaidó quando for convidado a discutir o futuro papel das forças armadas da Venezuela. Fonte: Associated Press.