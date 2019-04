POLÍTICA 'Estou aprendendo', diz major Vitor Hugo, o líder do governo na Câmara

ECONOMIA Coaf foi fortalecido com ida para a Justiça, diz Moro

INTERNACIONAL Venezuela: Governo Maduro celebra afastamento do país da OEA

Enquete

Com a vitória do Águia Negra no Campenato Estadual 2019, o clube já acumula três títulos estaduais. Você acompanha o futebol sul-mato-grossense?

Sim Não Votar Resultados