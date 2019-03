INTERNACIONAL Venezuela expulsa embaixador da Alemanha 6 março 2019 - 14h45 Tweet

Fabio Rodrigues Pozzebom/Arquivo Agência Brasil O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, expulsou hoje (6) o embaixador da Alemanha no país, Daniel Martin Kriener. Ele tem 48 horas para deixar Caracas. O diplomata é acusado de agir em favor da ingerência externa e por apoiar o autodeclarado presidente venezuelano, Juan Guaidó. De acordo com comunicado do Ministério das Relações Exteriores, o embaixador, é “persona non grata” por atuar em violação “às regras básicas que regem as relações diplomáticas”.

Kriener foi anteontem (4) ao Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Maiquetía, durante a chegada de Guaidó, que passou mais de uma semana fora da Venezuela, viajando por cinco países: Colômbia, Brasil, Paraguai, Argentina e Equador.

Em comunicado, o governo Maduro condenou os atos do embaixador alemão. "A Venezuela considera inaceitável que um representante diplomático estrangeiro no seu território para exercer mais como um líder político em alinhamento claro com a agenda de setores conspiração extremistas do papel público oposição venezuelana."

O texto diz ainda que: “A República Bolivariana da Venezuela reitera a sua vontade de manter uma relação de respeito e cooperação com todos os governos na Europa”.

*Com informações da AVN, agência pública de notícias da Venezuela.