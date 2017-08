Venezuela bloqueia sinal de emissora de TV colombiana Caracol

Autoridades na Venezuela ordenaram o bloqueio do sinal da emissora de TV colombiana Caracol, um dia depois de o presidente do país, Nicolás Maduro, fazer duras críticas a meios de comunicação do país vizinho, confirmou hoje a emissora.

Uma medida similar foi tomada parcialmente contra o canal colombiano RCN, cujo sinal foi cortado da programação da empresa de TV a cabo local Intercable. Na DirecTV, o sinal da RCN foi mantido.

As emissoras passam a integrar uma longa lista de companhias estrangeiras que saíram do ar na Venezuela, incluindo o canal internacional de notícias NTN24, com sede em Bogotá, que por ordem de Maduro foi retirado das operadoras de TV a cabo em fevereiro de 2014, destacou a Caracol Televisión, em comunicado divulgado no Twitter.

A Caracol "sai do ar na Venezuela por decisão de Nicolás Maduro", afirmou a emissora em outro tuíte. Fonte: Associated Press.

