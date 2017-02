Venezuela bloqueia sinal da CNN em espanhol por suposta notícia falsa

Autoridades Venezuelas ordenaram hoje o bloqueio do sinal da CNN em espanhol no país, dias depois da transmissão de uma reportagem sobre o suposto uso de passaportes venezuelanos falsos, que provocou a revolta do governo. Até agora, o sinal da CNN em inglês continua operando.

A agência reguladora das telecomunicações anunciou a decisão através de um comunicado como medida cautelar incluída na abertura de um processo administrativo contra a CNN, alegando que o conteúdo do canal consiste em agressões diretas que atentam contra a paz e a estabilidade democrática do povo venezuelano.

No comunicado, a agência assegura que o conteúdo que a CNN difunde gera "um clima de intolerância e, sem provas ou argumentos, difama e distorce a verdade de forma perversa".

O anúncio aconteceu horas depois de a chanceler Delcy Rodríguez afirmar, em uma coletiva de imprensa, que o governo do presidente Nicolás Maduro solicitou às autoridades para que tomem medidas contra a CNN diante do "dano" causado ao país, sem oferecer detalhes.

A chancelar também criticou a reportagem sobre a suposta entrega de passaportes venezuelanos falsos a membros do Hezbollah, no Oriente Médio. Delcy desmentiu a informação e acusou o ex-funcionário da embaixada Venezuelana no Iraque, Misael López, de usar a CNN como fonte e de ser um "agente" a serviço de "agências imperialistas". Ela ainda disse que ele teria tentando usurpar a identidade do chefe da delegação diplomática em uma operação bancária e foi denunciado por abusar sexualmente de uma intérprete.

Paralelamente, a agência reguladora pediu aos meios de comunicação locais que ofereçam aos venezuelanos informações oportunas e verdadeiras. Fonte: Associated Press.

Venezuela bloquean señal de CNN en español EDITORES: Amplía con detalles de la medida y contexto. Ajusta y agrea firma

Por JORGE RUEDA

Associated Press CARACAS (AP) _ Las autoridades venezolanas ordenaron el miércoles bloquear la señal de CNN en español, días después de que la transmisión de un reportaje sobre el supuesto uso de pasaportes venezolanos falsos provocara el enojo del gobierno. De momento, la señal internacional de la cadena en inglés se mantiene al aire.

CONATEL anunció esta decisión a través de un comunicado como medida cautelar incluida en la apertura de un proceso administrativo sancionatorio contra ese medio con sede en Atlanta bajo el argumento de que sus contenidos presuntamente constituyen agresiones directas que diariamente atentan contra la paz y la estabilidad democrática del pueblo venezolano.

En el escrito, CONATEL asegura que el contenido que la cadena difunde de manera sistemática y reiterada genera ``un clima de intolerancia, puesto que sin argumento probatorio y de manera proterva (perversa) difama y distorsionan la verdad, dirigiendo las mismas a probables incitaciones de agresiones externas en contra''.

El anuncio se produjo horas después de que la canciller venezolana Delcy Rodríguez indicara en una rueda de prensa que el gobierno del presidente Nicolás Maduro solicitó a las autoridades que tomen acciones contra CNN ante el ``daño'' que causó a Venezuela, sin ofrecer detalles.

La canciller también criticó el trabajo periodístico que difundió este mes la cadena estadounidense sobre la supuesta entrega irregular de pasaportes venezolanos falsos que fueron a dar a presuntos miembros de Hezbolá en Medio Oriente.

Rodríguez desmintió la información sobre la presunta venta de pasaportes y acusó al exfuncionario de la Embajada venezolana en Irak, Misael López, de usar a CNN como fuente, de ser un ``agente'' al servicio de ``agencias imperiales'', y dijo que habría intentado usurpar la identidad del jefe de la delegación diplomática en una operación bancaria y que fue denunciado por ``acoso sexual'' a una intérprete.

Paralelamente, CONATEL instó a los medios locales, concesionarios de frecuencas radioeléctricas, operadores de medios electrónicos, periodistas y corresponsales, entre otros, a ofrecer a los venezolanos información veraz y oportuna, cuyos mensajes ``obedezcan fielmente a los hechos suscitados''. V

Veja Também

Comentários