Vendedor ambulante é morto a tiros na Praia de Copacabana

O vendedor ambulante Odair Santos levou quatro tiros na manhã de hoje (23) na Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, e não resistiu aos ferimentos. O crime ocorreu na altura do Posto 5, por volta de 10h, horário em que há grande movimentação de pedestres e banhistas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima chegou a ser levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, também na zona sul, mas morreu antes de chegar à unidade.

Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos discutiam com o ambulante sobre a venda de cangas na praia antes do crime e, ao fim da discussão, um deles sacou uma arma e efetuou os disparos. Depois de atirar eles fugiram do local, mas deixaram para trás uma mochila com documentos, cangas e chaves de um carro.

Policiais militares que realizam as buscas pelos suspeitos já conseguiram localizar o carro que pertence a um dos suspeitos e o apreenderam. A Divisão de Homicídios da Polícia Civil investiga o caso.