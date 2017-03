Vendaval mata duas pessoas na Serra Gaúcha

Um vendaval matou duas pessoas hoje (12) em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Dezenas de feridos necessitaram de atendimento médico, e dez pessoas estão desaparecidas. Além disso, mais de 100 casas do município da Serra Gaúcha ficaram destelhadas.

As informações são da Secretaria de Saúde do estado. O órgão disse que repassará amanhã (13) R$ 175 mil à prefeitura da cidade por determinação do governador José Ivo Sartori.

O secretário estadual de Saúde, João Gabbardo dos Reis, também orientou a Central de Regulação do Estado a priorizar o atendimento às solicitações do município e autorizou a compra de leitos de internação na rede privada, caso seja necessário.

