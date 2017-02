Vendaval e tornado atingem cidades e deixam feridos no interior de SP

Fenômenos climáticos extremos atingiram duas cidades do interior de São Paulo durante o fim de semana. Duas pessoas ficaram feridas. No sábado, 18, um tornado destelhou casas e destruiu o recinto da Festa da Uva, em São Miguel Arcanjo. O ciclone arrancou a cobertura de barracas do parque de diversões e destruiu o palco montado para os shows. Moradores registraram a nuvem em forma de cone se aproximando do local.

As pessoas que estavam no recinto buscaram abrigo, mas um técnico que testava o som do palco foi atingido pelos escombros e ficou ferido. Ele foi medicado e recebeu alta. O vento chegou a arrastar veículos. Um carro ficou soterrado sob os escombros. O show da dupla sertaneja Rionegro & Solimões foi cancelado, mas será realizado no próximo sábado, 25.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Universidade Estadual Paulista (IpMet/Unesp) em Bauru, a formato cônico das nuvens indica um provável tornado, mas a confirmação do fenômeno dependeria do registro da velocidade dos ventos, que não foi feito.

Vendaval

Neste domingo, 19, um vendaval arrancou árvores, destelhou casas e causou muitos danos em Valentim Gentil, na região de São José do Rio Preto, conforme registro da Defesa Civil. No bairro Emílio Pazine, a tempestade arrancou e arremessou a 60 metros a estrutura metálica que cobria uma indústria de móveis.

As chapas metálicas atingiram uma moradia e a rede elétrica. Casas foram destelhadas pelo vento e atingidas pela queda de árvores na região central. Uma pessoa ficou ferida sem gravidade. A prefeitura contabilizava os estragos na manhã desta segunda-feira, 20.

