Vendas pendentes de imóveis nos EUA caem 2,8% em janeiro ante dezembro

As vendas pendentes de imóveis nos Estados Unidos caíram 2,8% em janeiro na comparação com dezembro, segundo a Associação Nacional dos Corretores (NAR, na sigla em inglês). O índice da NAR passou de 109,5 (revisado) para 106,4 pontos no período.

O resultado surpreendeu os analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam alta de 1,0%. Na comparação anual, houve avanço de 0,4% em janeiro.

As vendas pendentes de imóveis oferecem uma visão sobre a direção do mercado imobiliário dos EUA, porque medem as compras no momento em que o contrato é assinado. Os contratos em geral levam algumas semanas para serem finalizados, e podem ainda ser cancelados. Fonte: Dow Jones Newswires.

