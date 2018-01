Vendas no varejo da Argentina avançam 21,2% na comparação anual de novembro

As vendas de supermercados na Argentina avançaram 21,2%, em novembro ante o mesmo mês do ano anterior, somando 32,182 bilhões de pesos argentinos no mês.

As vendas de supermercados acumuladas nos primeiros 11 meses do ano passado registraram cerca de 310,677 bilhões de pesos, num aumento de 20,6% em relação a 2016.

Já vendas em shoppings centers avançaram 16,8% em novembro ante o mesmo mês do ano passado, ficando em 4.893,4 bilhões de pesos. No acumulado dos primeiros 11 meses de 2017, as vendas nos shoppings centers subiram 15,6%, ficando em 52.726,00 bilhões de pesos. (Matheus Maderal - matheus.maderal@estadao.com)