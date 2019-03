“Vencendo o Medo de Dirigir” celebra 15 anos e inicia nova turma nesta quinta-feira

Campo Grande (MS) – A primeira turma do programa “Vencendo o Medo de Dirigir” de 2019 dará início às atividades com a Aula de Acolhida nesta quinta-feira (14.3). O intuito é apresentar o programa aos participantes que possuem medo, nervosismo e insegurança para dirigir. O Programa é realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) em parceria com a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

A responsável pela atividade, professora Inês Esteves, explica que em 15 anos o Programa já atendeu cerca de 20 mil pessoas. “Desde o início tenho acompanhado de perto a perseverança de cada um e esse primeiro passo é muito importante”, enfatiza.

Inês explica que durante quatro meses a turma participará dos encontros de terapia na Clínica Escola e em julho, a turma retornará para o encerramento das atividades. “Ao finalizar todas as etapas, o participante passa por uma avaliação para analisar se os objetivos foram alcançados e se está pronto para conduzir um veículo”, conclui.

As convocações dos 200 participantes neste primeiro semestre estão sendo confirmadas por e-mail e por telefone.

Uma das ‘vencedoras do Medo de Dirigir’, Maria José Gonzaga, comenta que durante muito tempo não precisou pegar o carro pois era o marido quem a levava aos lugares. Após o falecimento dele, precisou se adequar a uma nova realidade e por conta da depressão, tinha problemas para dirigir. “Após participar das reuniões, percebi que não era a única com dificuldade e com apoio de todos, mudei de vida e voltei a dirigir com segurança”, revela.

A diretora de Educação para o Trânsito do Detran, Elijane Coelho, ressalta que, mais do que ajudar as pessoas a superar seus medos, este Programa trata da conquista da liberdade: um sentimento fundamental do ser humano. “O participante acrescenta entre suas opções de transporte, o veículo motorizado conduzido por si, sem depender de outro. Isso é muito gratificante para nossa equipe”, conclui.

A atividade será realizada às 8h, no auditório da sede do Detran, localizado na Rodovia MS 080, Km 10 (saída .

Outras informações sobre o Programa podem ser obtidas pelo telefone (67) 3368-0169 ou pelo e-mail (diedu@detran.ms.gov.br).

Texto e fotos: Viviane Freitas – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS)