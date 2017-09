Vencedora do miss primavera é frequentadora do CCI Elias Lahdo

Promovida pela Prefeitura Municipal de Assistência Social por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social (SAS), a “Festa da Primavera”, que aconteceu nesta sexta-feira (22), teve como objetivo promover a valorização integral da terceira idade e apresentar as belezas do amadurecimento, além de resgatar e elevar a autoestima dos nossos idosos.

O concurso que elegeu a Miss Primavera do Centro de Convivência do Idoso (CCI), Elias Lahdo 2017, foi uma das atrações do 19º Aniversário do CCI, Elias Lahdo que teve como tema a chegada da estação primavera.

O secretário da SAS, José Mário Antunes da Silva, esteve na abertura do evento. “Os idosos são exemplo de vida e referência de saúde e cidadania para toda para a sociedade porque, além do legado acumulado, continuam emprestando sua vitalidade para o desenvolvimento da nossa cidade”, observa.

No concurso, 19 candidatas disputaram o título de Miss Primavera 2017, Miss Elegância 2017 e Miss Simpatia Melhor Idade 2017, primeiro, segundo e terceiro lugar, consecutivamente. Além de mais três que ganharam prêmio de consolação, no quarto, quinto e sexto lugar.

A vencedora do Miss Primavera 2017 foi a dona Dulce Azevedo Lacerda, de 95 anos, que representou bem vestida de moda passeio e festa. Nascida em Terezina no Piauí em 15/09/22, é viúva, tem 03 filhos, 05 netos, 07 bisnetos e 01 tataraneto. Gosta de jogar bingo e é fã do Roberto Carlos. Não mediu sorrisos, disposição e ficou vislumbrada com a premiação.

“Todos mostrando que são meus amigos, fiquei muito feliz porque ganhei muitos presentes, os jurados foram muito legais comigo. Se Deus quiser vou ser MISS ano que vem de novo. Adoro festa! Meu aniversário, ganhei duas festas. Gosto de animação! Até as roupas que escolhi são bem ‘esparafatosas’, bem coloridas e cheias de detalhes.” , contou dona Dulce.

Dona Dulce é tida pela equipe do CCI, como uma mulher ativa e muito vaidosa. Animada com o concurso, já escolheu há vários dias o vestido rosa que usará na passarela. Tão animada que incentivou a filha Francisca Neide Lacerda de 74 anos, à também participar do concurso.

Na festa, aconteceram diversas apresentações, de dança do grupo “Dançando com Alegria” sob a orientação do professor Marcos Magalhães, com a coreografia sentada “Macarena”; Violeiros do Monte Castelo, sob a orientação da Professora Vanilda Gusmão; Teatro “Velha Surda”, sob orientação do professor Ruano Ribeiro e direção e roteiro da idosa Marina Lanziane; e um show especial do Wandico Seresteiro.

Classificação das vencedoras:

1º Lugar: Miss Primavera 2017: Dulce Azevedo Lacerda

2º Lugar: Miss Elegância 2017: Maria Thereza Bittencout – 85 anos

3º Lugar: Miss Simpatia Melhor Idade 2017: Olicia Afonso Vilela – 81 anos

4º Lugar: Ilza Romeiro Lopes – 75 anos

5º Lugar: Sebastiana Speridião Louretz – 82 anos

6º Lugar: Diva Soares de Matos – 65 anos

