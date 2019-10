Vencedor por duas vezes do Grammy Latino, sambista Diogo Nogueira é uma das atrações do Fasp 2019

Indicado ao Grammy Latino por todos os seus álbuns – prêmio que venceu duas vezes, o sambista Diogo Nogueira apresenta no dia 15 de novembro, no 15º Festival América do Sul Pantanal (FASP), o show “Tá faltando o quê” com seus maiores sucessos, são eles: “Alma Boêmia”, “Clareou” e o grande hit “Pé na Areia”, que atualmente tem mais de 31 milhões de visualizações no Youtube. O Fasp acontece de 14 a 17 de novembro em Corumbá – MS.

Artista multimídia, cantor, compositor, instrumentista e apresentador, Diogo Nogueira é um dos principais nomes do atual cenário do samba brasileiro. Em 2015, ele estreou como ator no musical “SamBRA”, apresentando logo depois, o programa “Samba na Gamboa”, da TV Brasil (também exibido pela TV Cultura). Atualmente, ele comanda o programa de rádio “Batukada Boa”, com uma roda de samba ao vivo, com convidados, na Rádio Transcontinental, em São Paulo. No Rio de Janeiro, o sambista realiza o evento “Samba de Rua” no Viaduto de Madureira.

No show a ser realizado no FASP 2019, às 22 horas, no Palco Integração, Diogo faz homenagem a grandes mestres da Música Popular Brasileira (MPB) como Djavan (“Flor de Lis” , “Avião” , “Fato Consumado” e “Beiral” ), Cazuza (“Codinome Beija Flor” ), Gonzaguinha (“Sangrando” ), Milton Nascimento (“Travessia” ), Tim Maia ( “Descobridor dos Sete Mares” ), a seus mestres no samba, como Zeca Pagodinho ( “Cabô meu pai” , “Uma prova de amor” e “Quando a gira, girou” ), Roberto Ribeiro ( “Inquilino do Universo” ) e a seu pai João Nogueira, com “Nó na Madeira” , quando Diogo toca trompete.

No repertório estarão seus sucessos, como a música “Pé na Areia”, além de “Tô fazendo a minha parte”, “Deixa eu te amar”, “Malandro é Malandro e Mané é Mané” e canções que fazem parte do trabalho, Alma Brasileira. Além dessas músicas, o espetáculo também terá os novos singles de Diogo, como o “Tá Faltando o Quê” (seu primeiro lançamento independente) e o “Vapor de Arerê”, lançado no início de abril.