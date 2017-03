Vence nesta sexta-feira o prazo para pagamento da terceira parcela do IPVA 2017

Este ano o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Fazenda (Sefaz), concedeu desconto de 30% na alíquota de 5%, fazendo com que a cobrança fosse reduzida para 3,5% sobre o valor venal do veículo, conforme tabela Fip.

O IPVA é a segunda fonte de arrecadação do Governo do Estado, ficando atrás apenas do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Atualmente, a frota sul-mato-grossense registra 961.368 veículos. Conforme o secretário de Fazenda, Marcio Monteiro, neste ano foram R$ 603 milhões em carnês lançados aos contribuintes de todo o estado, e a distribuição é feita de acordo com a frota.

Para os contribuintes que perderam o prazo, há a possibilidade de se regularizar. É possível entrar no site da Sefaz por meio do endereço eletrônico www.sefaz.ms.gov como explica o Secretário de Fazenda.

Também é possível buscar auxílio junto as agências fazendárias nos municípios. Lembrando que para a consulta é preciso ter em mãos documentos pessoais e do veículo. A secretaria disponibiliza ainda os telefones (67) 3316-7513 / 7534/ 7541 para mais informações.

Katiuscia Fernandes – Subcom

Veja Também

Comentários