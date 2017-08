Velório do ex-governador Pedro Pedrossian será realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo

Aos 89 anos, o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrossian, morreu na madrugada desta terça-feira (22/8), em Campo Grande. O velório será realizado no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes. Já o sepultamento será no cemitério Parque das Primaveras, no período da tarde.

Em sessão solene realizada há três anos na Assembleia Legislativa, Pedrossian celebrou os 20 anos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). Na ocasião, bastante emocionado, ele disse que a criação de três universidades públicas foi a maior alegria em sua carreira pública. “Fui senador e governador por três vezes, mas o que dá sentido em minha vida foi a criação das universidades”,comentou na época.

Em entrevista exclusiva à TV Assembleia, Pedrossian revelou os bastidores da criação de Mato Grosso do Sul. Ele também falou da infância, dos sonhos, das disputas e da frustração por não ter sido o 1º governador de Mato Grosso do Sul.

Conhecido pelas obras emblemáticas, como o Parque dos Poderes (sede dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário) e o Parque das Nações Indígenas, Pedrossian deixa o legado aos sul-mato-grossenses de um homem visionário, de coragem e de ousadia.

