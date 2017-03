Veja trechos que serão interditados neste fim de semana para eventos esportivo e religioso

Devido a eventos religioso, esportivo e manifestação popular contra aumento de impostos, trechos do centro de Campo Grande serão interditados neste sábado (25) e domingo (26).

A Rua Barão do Rio Branco entre a Rua Vasconcelos Fernandes e a Rua Joaquim Nabuco será interditada, neste sábado (25), entre às 15h30 e 23 horas, para evento religioso da Igreja Palavra de Cristo.

Já a Avenida Afonso Pena (no sentido centro) entre o Museu Dom Bosco (Rua Pedro Celestino e Padre João Crippa) e a Rotatória da Avenida do Poeta será interditada entre às 16h30 e 19 horas. A interdição ocorre para a realização da Corrida das Mulheres da Segurança Pública.

No domingo (26), trecho da Avenida Afonso Pena, entre a Praça do Rádio e o Ministério Público Estadual (sentido Parque dos Poderes) será interditado para a a manifestação popular do Movimento Chega de Impostos. A interdição durará duas horas, entre às 9 e 11 horas.

Também no domingo será interditada a Rua Antonio Maria Coelho x Avenida Prof. Luiz Alexandre de Oliveira, Avenida Prof. Luiz Alexandre de Oliveira x Rua Ivan Fernandes, Rua Ivan Fernandes x Avenida Afonso Pena, Avenida Afonso Pena x Avenida do Poeta seguindo para o Parque dos Poderes. Os trechos serão interditados para a Corrida Águas Guariroba, que acontece entre às 7 e 9 horas da manhã.

