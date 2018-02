Veja regiões com bloqueio no trânsito em SP

O trânsito na cidade de São Paulo neste domingo, 4, foi alterado por conta dos bloquinhos de pré-Carnaval que movimentam todas as regiões da cidade. Apesar da maior concentração de blocos na região central, há desfiles espalhados por toda a cidade. Em todo o fim de semana, são cerca de 180.

Na zona sul, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monitora o trânsito na região do Ibirapuera, das 7h às 20h. Em Pinheiros, na zona oeste, importantes vias como a Avenida Faria Lima, Teodoro Sampaio e Cardeal Arcoverde também têm pontos de interdição.

Na região do metrô Fradique Coutinho, a Rua dos Pinheiros, a Av. Rebouças e a Artur de Azevedo têm bloqueios. Na região de Pompeia, os bloqueios na Avenida Pompeia, Rua Diana e Rua Tavares Bastos. Na Vila Leopoldina, o bloqueio é na Rua Carlos Weber, uma das principais do bairro.

Na zona norte, em Santana, a Avenida Santos Dumont tem interdição entre a Avenida Gal. Pedro Leon Schneider e a Avenida Braz Leme durante todo o domingo. No Jaçanã, a Praça Comandante Alberto de Souza e seu entorno tem o fluxo de veículos interrompido.

No centro, a interdição na Praça da Luz é total. Também há desfiles no Largo do Arouche, na Praça da República e na Praça da Liberdade. A Avenida São João, a Ipiranga e a Rua Consolação têm bloqueios, assim como a Rua Boa Vista, a Líbero Badaró, a Glória, a Galvão Bueno e o acesso ao Largo São Francisco.