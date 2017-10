Veja os participantes do Giro Estadual de Notícias

Acompanhe os convidados que participaram do programa Giro Estadual de Notícia, no período de 2 a 6 de outubro. O programa é transmitido em todas as emissoras do Grupo Feitosa de Comunicação, a partir dos estúdios em Campo Grande, e a programação traz diariamente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 8h30, notícias sobre a Capital, Mato Grosso do Sul e destaques nacionais.

Veja quem foram os entrevistados:

João Machado Gomes Neto

O presidente do Conselho Estadual de Defesa e Direitos da Pessoa Idosa, João Machado Gomes Neto, comenta sobre a criação de conselhos para pessoas idosas e a violência sofrida. Segundo João Gomes boa parte dos idosos mora com as famílias, e mesmo assim acabam sofrendo agressões tanto psicológica quanto física. Atualmente são 28 conselhos instituídos em MS, mas ainda falta muito para atingir toda a população do estado. O presidente ressalta que a criação de novos conselhos só vai ser possível após mobilização dos próprios idosos. Todos os municípios de MS têm a capacidade para criar um conselho direcionado ao idoso, basta procurar o auxílio do conselho estadual na Capital.

Enrico Feitosa e Lucas Zamperlini

O diretor da Anoreg-MS, Lucas Zamperlini, comenta sobre as mudanças nos cartórios de registro civil de MS. Segundo Lucas, os cartórios de todo o país passarão a emitir documentos de identificação, como Carteira de Identidade (RG), CPF, CNH, Carteira de Trabalho e até Passaporte. A medida vai permitir que os pais escolham a naturalidade do filho de acordo com o local de nascimento. Essas mudanças vieram através da aprovação da Lei 13.484, que foi instituída em 26 de setembro de 2017. Lucas explica que a mudança promove uma correção social, pois pequenas cidades não contavam com os serviços de maternidade e estatisticamente não tinham moradores nascidos no local, e agora passarão a ter o serviço. Com a nova lei, os recém-nascidos poderão ser registrados na cidade onde ocorreu o parto ou onde a família mora.

Ana Carolina Nasser

A representante da Sociedade Brasileira de Imunização (SBIM), Ana Carolina Nasser, comenta sobre a qualidade de vida dos idosos, um envelhecimento saudável. Segundo Ana Carolina, a medicina tem avançado, possibilitando a imunização da população. Atualmente, há um calendário vacinal do idoso em que ficam disponíveis todas as vacinas que o mesmo necessita, entre elas uma das mais importantes é a pneumocócica, que protege contra as infecções causadas pelo streptococus pneumonie, uma bactéria que causa infecções respiratórias. Essa bactéria é a que mais causa óbito entre a população idosa. Ana Carolina ressalta o convite para o curso "Conhecendo Vacina e Vacinações" que acontece dia 19 de outubro na UCDB. O evento é gratuito.

Maria Thereza Trad

A presidente do PTB Mulher, Maria Thereza Trad, comenta sobre os direitos das mulheres, assumindo um compromisso com a sociedade e mostrar seus direitos. Maria Trad ressalta a importância de reivindicar os direitos femininos, e contesta as coisas erradas que vêm acontecendo, pois centenas de mulheres são violentadas por dia no Brasil.

Para Maria, a participação da mulher na política é muito tímida. As mulheres devem participar do meio político mesmo como cidadã, fazendo parte de comunidades e lutando por melhorias e reivindicando seus direitos. No parlamento são apenas 10% da participação feminina.

Enrico Feitosa e Junior Mochi

O deputado estadual Junior Mochi (PMDB), presidente da Assembleia Legislativa de MS, comenta sobre o início de um processo de modernização administrativa, no qual o objetivo é melhorar o controle de gastos. Segundo o parlamentar, o projeto Regularização Fiscal (Refis) foi aprovado na Assembleia Legislativa de MS. Mochi explica que o Refis estabelece duas faixas de descontos no caso das dívidas de ICMS. Para as empresas de regime tributário normal, o pagamento da dívida de ICMS em parcela única garante redução de 90% da multa e dos juros. Para o parcelamento em duas até seis vezes, o desconto é de 70%; de sete a 12 parcelas, a redução de multa e juros cai para 60%. Já o pagamento da dívida em 13 a 24 parcelas, a redução dos encargos é de 50%. Sobre política, Mochi confirma que o PMDB terá candidatura própria em 2018 ao Governo do Estado.

Paulo Duarte

O professor da UFMS (Universidade Federal de MS), Paulo Duarte, comenta sobre audiência pública realizada na última quinta-feira (5), na universidade, no bloco 6 às 15h, que debateu a censura da arte no Brasil. Paulo explica que o caso do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), no qual uma menina, que aparenta ter cinco anos, toca os pés de um artista nu, só teve essa repercussão porque era uma criança em um evento, onde era proibida a entrada de menores de idade. Segundo o MAM, foi permitida a entrada da criança porque estava acompanhada da mãe. Para o professor, o caso “exposição Cadafalso”, que apresentou telas produzidas por Alessandra Cunha (Uberlândia- MG), no Museu de Arte Contemporânea (Marco), não é apologia sexual infantil, como consideraram os parlamentares de MS.

