Veja os feriados prolongados que você ainda pode curtir em 2019

Os brasileiros que se divertiram e pularam em vários bloquinhos pelo País mal se despediram do carnaval e já estão de olho nos próximos feriados. É melhor não se animar muito: quatro deles vão cair no fim de semana e o número de emendas neste ano é menor do que em 2018.

Veja abaixo a lista de dias de descanso que ainda estão por vir (feriados estaduais e municipais não estão mencionados).

Feriados nacionais

- 19 de abril: Sexta-feira Santa (sexta-feira)

- 21 de abril: Páscoa/Tiradentes (domingo)

- 1.º de maio: Dia do Trabalho (quarta-feira)

- 7 de setembro: Independência do Brasil (sábado)

- 12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (sábado)

- 2 de novembro: Finados (sábado)

- 15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira)

- 25 de dezembro: Natal (quarta-feira).