Veja o que abre e fecha nesta Quarta-Feira de Cinzas em SP

O feriado prolongado de carnaval está chegando ao fim, mas alguns serviços permanecem com horários alterados nesta Quarta-Feira de Cinzas, dia 6 de março, em São Paulo. As agências bancárias reabrirão a partir das 12h desta quarta-feira, após ficarem fechadas na segunda-feira, 4, e na Terça-feira (5).

O rodízio municipal para veículos leves e pesados está suspenso nesta quarta-feira e volta vigorar normalmente na quinta-feira, 7, para veículos com placas final 7 e 8.

Poupatempo

O atendimento nas unidades do Poupatempo no Estado de São Paulo será retomado a partir dos 12h desta quarta-feira. A partir de quinta-feira, todas as unidades abrirão em seus horários habituais.

Metrô

A abertura das estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-prata do metrô foi antecipada nesta quarta-feira para as 4h. Nos demais dias, permanecerá no horário habitual. A medida foi implantada para atender aos passageiros que desembarcam na capital pelos terminais rodoviários Tietê e Jabaquara (integrados à Linha 1-Azul) e Barra Funda (integrado à Linha 3-vermelha).

Hospitais estaduais

Os hospitais estaduais, os prontos-socorros e internação funcionam normalmente nesta quarta-feira. Os setores ambulatoriais que estavam fechados durante o feriado de carnaval voltam atender a partir das 12h desta quarta-feira.

Fundação Pró-Sangue

A instituição funciona normalmente nesta quarta-feira das 8h às 16h30.

Escolas estaduais

As atividades das escolas da rede estadual paulista serão retomadas na segunda-feira, dia 11.

Centros esportivos municipais

Todos os centros esportivos que funcionaram em regime de plantão durante o feriado, voltam às atividades a partir das 12h. As piscinas, porém, ficarão fechadas para manutenção e limpeza.

Escolas municipais

A abertura das Unidades Educacionais nesta quarta-feira, no período da tarde, fica a critério de cada escola, de acordo com seu cronograma de aulas. Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) funcionam normalmente das 8h às 18h.

Hospitais veterinários

As unidades municipais na zonas norte e leste abrem normalmente nesta quarta-feira.

Hospitais municipais

Os hospitais, prontos-socorros, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e AMAs 24 horas funcionam ininterruptamente. As AMAs 12 horas e AMAs/UBSs Integradas abrem das 7h às 19h. As AMAs Especialidades, Ambulatórios de Especialidades e Hospitais Dia voltam a funcionar a partir do meio-dia.