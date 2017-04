Veja o que abre e fecha em Campo Grande no feriado

Devido ao feriado do Dia do Trabalhador, na segunda-feira (1º), vários serviços estarão indisponíveis em Campo Grande. Apenas o lazer e a alimentação vão funcionar nos shoppings, as demais lojas estarão fechadas. O transporte coletivo vai funcionar em horário diferente. A maioria das praças e parques vão funcionar normalmente para aqueles que desejam aproveitar o dia ao ar livre.

Bancos

Não haverá atendimento nas agências bancárias na segunda-feira (1º) devido ao feriado. Nos outros dias elas abrem normalmente.

Comércio

De acordo com a Federação do Comércio (Fecomercio), os funcionários não estão autorizados a trabalhar no comércio na segunda-feira (1º) em Campo Grande.

Shopping Campo Grande

Na segunda-feira (1º) todas as lojas e quiosques vão fechar. Só vai funcionar a praça de alimentação e o lazer das 10h às 22h. Nos demais dias o local vai funcionar normalmente das 10h às 22h.

Shopping Norte Sul Plaza

Apenas a alimentação e lazer vão funcionar das 12h às 20h. Todas as lojas e quiosques vão fechar devido ao feriado. Nos outros dias o shopping vai funcionar normalmente.

Shopping Bosque dos Ipês

A praça de alimentação vai funcionar das 10h as 22h e o lazer das 11h as 22h na segunda-feira (1º). Já as demais lojas vão fechar devido ao feriado.

Pátio Central

O Pátio Central não vai abrir na segunda-feira (1º) devido ai feriado.

Supermercados

A Justiça proibiu o funcionamento dos supermercados de Campo Grande no feriado. No entanto, três grandes redes de supermercado – Pão de Açúcar, Walmart e Carrefour – conseguiram liminares no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região e vão abrir as portas em Campo Grande no dia 1º de maio.

Lotéricas

Fica a critério de cada lotérica o funcionamento e abertura na segunda-feira (1º). Nos demais dias o funcionamento é normal.

Órgãos públicos

Os órgãos públicos não vão funcionar na segunda-feira (1º) devido ao feriado.

Hemosul

O Hemosul não funcionará na segunda-feira (1º). No sábado (29) o local vai funcionar normalmente das 7h às 12h. O atendimento volta na terça-feira (2).

Santa Casa

O atendimento ao paciente funcionará normalmente na segunda-feira (1º) na Santa Casa.

Hospital Regional

No Hospital Regional o atendimento será normal às pessoas no feriado.

UPAs e Centros Regionais de Saúde

Tanto as Unidades de Pronto Atendimento quanto os Centros Regionais vão atender normalmente os pacientes na segunda-feira (1º).

Hospital Universitário

Não haverá alterações no funcionamento do Hospital Universitário na segunda-feira (1º).

Tribunal de Justiça

Devido ao feriado, haverá apenas plantão judiciário no Tribunal de Justiça na segunda-feira (1º).

Correios

Todas as agências de correios vão fechar na segunda-feira (1º). Atendimentos voltam ao normal na na terça-feira (2).

Transporte coletivo

Na segunda-feira (1º): tabela de domingo.

Veja os horários dos ônibus em Campo Grande

Detran

O Detran também não vai funcionar na segunda-feira (1º). Nos outros dias ele funciona normalmente.

Mercadão Municipal

Na segunda-feira (1º) o Mercadão Municipal vai funcionar em horário diferente, ou seja, das 6h30 às 12h. Já na terça-feira (2) o local vai abrir normalmente das 6h30 Às 18h30.

Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul

O museu estará fechado na segunda-feira (1º). O local funciona normalmente de teça-feira à sexta-feira das 7h30 às 17h30. Sábado e domingo funciona das 14h às 18h.

Museu José Antônio Pereira

O museu não vai abrir na segunda-feira (1º). O local funciona normalmente de terça-feira a domingo das 9h às 17h.

Centro Cultural José Octávio Guizzo

O centro cultural não abre na segunda-feira (1º). Nos outros dias ele funciona normalmente das 8h as 20h.

Museu Dom Bosco

O museu não abre na segunda-feira (1º). Nos demais dias ele vai funcionar normalmente das 8h às 16h30.

Parque das Nações Indígenas

O parque vai funcionar normalmente das 6h às 21h.

Parque Estadual do Prosa

O parque não abre na segunda-feira (1º). Nos outros dias ele vai abrir normalmente das 7h30 às 17h. A visitação é feita somente através de reserva.

Parque Ecológico do Sóter

O local vai abrir normalmente no feriado das 5h às 21h.

Parque Tarsila do Amaral

O local vai abrir normalmente no feriado das 6h às 21h.

Parque Ayrton Senna

O local vai abrir normalmente das 7h às 20h30.

Praça Belmar Figaldo

A praça vai abrir um pouco mais tarde devido ao feriado, ou seja, vai funcionar das 5h às 21.

Praça Esportiva Elias Gadia

O local vai funcionar normalmente das 5h às 21h.

Veja Também

Comentários