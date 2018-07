Veja imagens do último dia da Copa do Mundo 2018

Christian Hartmann/Reuters/Direitos reservados/Agência Brasil

A seleção francesa venceu hoje (15) os croatas, por 4 a 2, e conquistou pela segunda vez uma Copa do Mundo. Sob o comando de Didier Deschamps, a França foi o time de que menos oscilou durante a competição e contou com o talento de vários jogadores de destaque no futebol mundial, como Mbappé, Pogba, Griezmann e o goleiro Lloris para chegar ao título.

Veja imagens do último dia da Copa da Rússia:

A Taça

Torcida francesa

Jogador revelação

Melhor jogador da Copa

Festa de encerramento