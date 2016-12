Veja como será o funcionamento do comércio no Centro e shoppings

Com o Natal e Ano Novo caindo no domingo, acompanhe abaixo como fica o funcionamento do comércio no centro de Campo Grande e também nos principais shoppings da cidade.

Shopping Bosque dos Ipês

Dia 24 – Todas as lojas devem estar abertas das 9h às 19h;

Dia 25 – Alimentação e lazer devem funcionar no horário normal de domingo, demais lojas não vão abrir;

Dia 31 – Todas as lojas devem estar abertas das 10h às 18h;

Dia 1º de janeiro - Alimentação e lazer devem funcionar no horário normal de domingo, demais lojas não vão abrir;

Shopping Campo Grande

Dia 24 - Todas as operações das 9h às 19h

Dia 25 - Âncoras, lojas e quiosques: fechados | Alimentação e lazer: das 10h às 22h

Dia 31 - Todas as operações: das 10h às 18h

Dia 1º de janeiro - Âncoras, lojas e quiosques: fechados | Alimentação e lazer: das 10h às 22h

Pátio Central

Dia 24 – Aberto de 8h às 18h

Dia 25 – fechado

Dia 31 – Aberto de 8h às 16h

Dia 1º de janeiro – Fechado

Shopping Norte Sul Plaza

No dia 24 de dezembro as lojas do Norte Sul Plaza irão funcionar das 9h às 19h, conforme previsto na Convenção Coletiva do Comércio.

Já no dia de Natal, 25 de dezembro, apenas restaurantes da Praça de Alimentação e Lazer funcionam normalmente das 11h às 21h.

No dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, o horário de funcionamento das lojas será das 10h às 18h.

E no dia 1º de janeiro, assim como no dia 25, apenas restaurantes da Praça de Alimentação e Lazer funcionam normalmente das 11h às 21h.

No dia 24 a última sessão dos nossos cinemas será às 16h; no dia 25/12 a 1ª sessão será após 14h e seguirá com a programação normal até o fim do dia.

Comércio – Centro

Na véspera de Natal, 24 de dezembro, o horário limite de funcionamento do comércio será às 18 horas.

No dia 31 de dezembro, o comércio em geral funcionará até as 16 horas.

Veja Também

Comentários