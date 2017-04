Veja algumas dicas de preenchimento para quem ainda não declarou o Imposto de Renda

Restam algumas horas para o fim do prazo de entrega da Declaração de Ajuste Anual / Divulgação

O Imposto de Renda de Pessoa Física (“IRPF”) gera muita tensão entre os brasileiros, principalmente quando restam algumas horas para o fim do prazo de entrega da Declaração de Ajuste Anual, que termina na sexta-feira, dia 28.

Para aqueles que ainda não transmitiram a declaração e possuem algumas dúvidas ou, até mesmo, para aqueles que já enviaram o arquivo à Receita Federal, mas ainda têm alguma dúvida em relação ao preenchimento, seguem algumas dicas elaboradas pela equipe especializada em tributação do escritório de advocacia Schroeder-Valverde:

1. Obrigatoriedade:

Neste ano, estão obrigadas a efetuar o envio da declaração todas as pessoas físicas que: (i) receberam rendimentos tributáveis no exercício de 2016, cuja totalidade ultrapasse o valor de R$ 28.559,70; (ii) aquelas que alcançaram ganho de capital sujeito ao imposto de renda; (iii) e aquelas que realizaram operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas.

Pessoas que receberam rendimentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, e até mesmo rendimentos isentos, também estão obrigadas a apresentar a declaração de ajuste anual, desde que a quantia recebida, ao longo do ano, supere o valor de R$ 40.000,00.

2. Isenções:

Haverá isenção para os contribuintes acometidos por doença grave, tais como: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, doença de Parkinson, entre outras, estão isentos. Ainda, referente a doença grave, é preciso alertar para a existência de procedimento específico para a sua comprovação.

Também, serão isentos os rendimentos recebidos a título de bolsa de estudos, desde que cumpridos alguns requisitos, como, por exemplo, o recebimento em forma de doação.

3. Principais Deduções – Despesas com Saúde, Educação e Alimentos:

Educação: é permitido ao contribuinte deduzir estas despesas, desde que estejam relacionadas à própria instrução ou de seus dependentes. As dedutíveis estão limitadas ao valor máximo anual de R$ 3.561,50 para cada dependente e para o próprio contribuinte.

Saúde: Pode ser deduzido qualquer pagamento efetuado a médicos de qualquer especialidade ou profissionais da área da saúde, em geral. As despesas médicas não possuem limite no que se refere à dedução da base de cálculo do imposto de renda, o que reforça ainda mais necessidade de serem especificadas e devidamente comprovadas por documento (comprovantes de pagamento ou notas fiscais de serviço emitidas pelo profissional, clínica ou hospital).

Por fim, ainda sobre a dedutibilidade, mas não esgotando as hipóteses, vale mencionar que são dedutíveis os valores pagos a título de pensão alimentícia estabelecido judicialmente, em sua totalidade.

4. Despesas não dedutíveis:

Não são dedutíveis os valores pagos a título de aluguel de imóveis, em decorrência da falta de previsão legal, e as doações realizadas em benefícios de partidos ou candidatos políticos, também pelo mesmo motivo.

5. Compensação com impostos pagos no exterior:

É possível compensar o IR devido no Brasil com impostos pagos em outros países, desde que estes possuam tratado ou acordo de reciprocidade firmado com o Brasil.

Não é necessário provar a reciprocidade quando se tratar de: Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido.

6. Cuidados a serem tomados:

Está cada vez mais fácil efetuar o cruzamento de informações declaradas. Qualquer imprecisão ou omissão na declaração anual de ajuste pode gerar questionamentos ao contribuinte. É preciso ter muita cautela no momento da elaboração da declaração anual.

